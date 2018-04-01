Ученые выяснили причину хруста пальцев

В лаборатории гидродинамики Политехнической школы в французском Палезо выяснили причину громкого хруста в пальцах. В этом французам помогали специалисты Стэндфордского университета в США, передают «Известия».

Как оказалось, звук хруста при определенных движениях пальцев раздается из-за микропузырьков углекислого газа. Они находятся в синовиальной жидкости, заполняющей суставные сумки. Когда человек хочет размять руки и начинает поочередно тянуть пальцы, они вытягиваются из своих суставных сумок и давление на пузырьки газа возрастает многократно.

Синовиальная жидкость постоянно пополняется углекислым газом. Хрустеть пальцами можно каждые 20 минут — именно столько необходимо времени, чтобы пузырьки снова скопились. Здоровью человека эта особенность организма не вредит.

Между тем ранее сообщалось, что исследователь, открывший метод исследования ДНК-часов, позволяющий наиболее точно установить биологический возраст человека в целом и его отдельных органов, узнал, какая часть человеческого организма стареет медленнее всего.