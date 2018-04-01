В Благовещенске загорелся мемориал памяти жертв пожара в Кемерове

На центральной площади в Благовещенске загорелся стихийный мемориал жертв пожара в Кемерове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, возгорание было оперативно потушено.

«В 01:21 местного времени (19:21 московское время) поступило сообщение о возгорании, прибыли пожарные, за три минуты справились с огнем. Там оставались игрушки, часть была вывезена, а оставшаяся загорелась», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что возгорание произошло из-за свечей – пламя ветром перекинулось на стоящие тут же игрушки.

В Кемерове 25 марта произошел страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека, среди которых – 41 ребенок.