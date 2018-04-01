Немецкие самолеты оказались не способны выполнять задачи НАТО

Стоящие на вооружении Германии самолеты Tornado устарели и оказались не в состоянии выполнять задачи НАТО.

Для модернизации этих самолетов потребуются многомиллионные расходы.

Как сообщает еженедельник Der Spiegel в субботу, 31 марта, установленная на всех самолетах техника относится к 1980 годам. Кроме того, 93 боевых самолета не имеют, например, защиту от прослушивания. Также у техники отсутствует зашифрованная передача данных и система радиолокационного опознания «свой-чужой».

По этой причине самолеты Tornado оказались не в состоянии принимать участие ни в одной из операций НАТО. Более того, сообщается, что модернизацию не удастся завершить даже до 2019 года.

Ранее сообщалось, что дороги в Европе переоборудуют специально для техники НАТО.