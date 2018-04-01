Объяснения МВД Великобритании вызывают сомнения — посольство России об обыске самолета в Хитроу

Замглавы Министерства внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что досмотр российского самолета в британском аэропорту проводился в стандартных рамках процедур по защите от организованной преступности и контрабанды запрещенных веществ и оружия.

«Это явная попытка замминистра отвлечь внимание от провокационных действий британских сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обыскать самолет без присутствия командира экипажа в нарушение существующих правил… Это официальное объяснение только усугубляет наши сомнения в отношении реальных намерений группы, которая пыталась провести незаконный обыск», — цитируют заявление посольства РИА Новости.

В сообщении также отмечается, что искать наркотики и огнестрельное оружие в пустом самолете, готовом принять вылетающих пассажиров, довольно странно.

Ранее стало известно, что на борт прибывшего из Москвы в Великобританию самолета после выхода пассажиров зашли сотрудники полиции аэропорта и заявили о начале досмотра. Каких-либо оснований для этого представлено не было.