В марте Пентагон понес самые многочисленные потери за время операции в Сирии и Ираке
С начала операции против боевиков ИГИЛ* (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии погибли 60 солдат ВС США.
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua / globallookpress
Пентагон понес наиболее многочисленные потери за март в ходе проведения операции против террористической группировки ИГИЛ* (запрещена в РФ).
Уточняется, что при крушении вертолета 15 марта на западе Ирака погибли семь американских солдат. Еще один военнослужащий ВС США 29 марта подорвался на самодельном взрывном устройстве в городе Манбидж в Сирии.
С начала операции против боевиков ИГИЛ* (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии погибли 60 солдат ВС США, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов, которые были предназначены для восстановления Сирии.
* ИГИЛ - организация запрещена в РФ.