ВРИО главы Кемеровской области назначен первый заместитель Тулеева

Аман Тулеев досрочно ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области по собственному желанию. Он сообщил, что решение об отставке является для него «единственно верным», и поблагодарил кемеровчан за поддержку «в горе и в радости». Тулеев отметил, что правоохранительные органы разбираются в причинах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и что работать на посту губернатора с таким тяжелым грузом нельзя.

Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, сообщают в пресс-службе Кремля. После пожара с человеческими жертвами в «Зимней вишне», Цивилёв был единственным, кто вышел из областной администрации на стихийный митинг.

Напомним, Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года и несколько раз переизбирался на этот пост. Также за свою политическую карьеру он трижды баллотировался на пост президента России. Ранее президент России Владимир Путин сообщал о принятии досрочной отставки Тулеева.