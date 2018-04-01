Путин подписал указ о прекращении полномочий Тулеева

Президент России Владимир Путин сообщил о принятии досрочной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

«В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю: Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию», - говорится в указе.

Указ вступает в силу с даты его подписания.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал прошение об отставке по собственному желанию. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил кемеровчан за все.