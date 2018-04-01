Путин подписал указ о прекращении полномочий Тулеева
Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин сообщил о принятии досрочной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
«В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю: Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию», - говорится в указе.
Указ вступает в силу с даты его подписания.
Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал прошение об отставке по собственному желанию. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил кемеровчан за все.