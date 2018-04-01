Стало известно, когда китайская космическая станция рухнет на Землю

Китайская программа пилотируемых космических полетов (CMSP) сообщает, что китайская космическая станция «Тяньгун-1» постепенно сходит с орбиты.

«По состоянию на 08:00 (03:00 мск) среднее положение станции на орбите составляло 167,6 км, высота в перигее — 161 км, в апогее — 174,3 км, угол наклона — 42,7 градусов», — отмечается в официальном заявлении организации, которое цитирует ТАСС.

«Тяньгун-1» начнет разрушаться примерно на высоте в 150 км. Высокие температуры заставят сгореть большую часть станции, но не исключается, что некоторые элементы выдержать большие нагрузки и все же упадут на Землю.

Напомним, ранее сообщалось, что контроль над первой космической станцией Китая был потерян в 2016 году. Тогда эксперты отмечали, что модуль станции весом 8,5 тонны, скорее всего, полностью не сгорит при прохождении атмосферы, и предпринимали попытки рассчитать, где упадут обломки станции, если полное сгорание все же не произойдет.