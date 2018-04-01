При оформлении визы США будут требовать данные из соцсетей
Власти США могут запрашивать дополнительные данные при оформлении американской визы. Так, при заполнении анкеты теперь могут спрашивать адрес электронной почты или учетную запись в социальных сетях.
Как уточнил представитель Госдепартамента США, такие меры необходимы в связи с меморандумом и исполнительном указе американского президента Дональда Трампа, которые касаются усиления пограничного контроля.
«Согласно этому предложению, почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах их семей, рассказать о более давних поездках, местах работы», - цитирует заявление ТАСС.
Уточняется также, что в будущем при заполнении визовой анкеты могут также уточнить, был ли человек ранее депортирован откуда-либо.
Согласно сообщению The New York Times, Госдеп США должен за 60 дней изучить реакцию общественности по данному нововведению.