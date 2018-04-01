С начала действия гумпауз из Восточной Гуты были выведены более 153 тысяч человек

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике по-прежнему остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Обстановка в Сирии стабилизируется, а также налаживается процесс мирной жизни.

Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

В настоящее время гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.

Ранее была успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман»* (запрещена в РФ).

Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька было выведено уже 41 126 боевиков и их семей. Все были доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб». В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции были освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника.

Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин, где были развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи.

Сегодня через этот коридор вышло 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 230 человек.

С начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 153 140 человек.

Успешная операция по выводу незаконного вооруженного формирования «Ахрар Аш-Шам»* (запрещена в РФ) и группировки «Фейлак Ар-Рахман»* (запрещена в РФ) из Восточной Гуты показала перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшейся в анклаве радикальной группировки «Джейш Аль-Ислам»* (запрещена в РФ) к прекращению боевых действий и разоружению.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Джубб-Эс-Сафа провинции Алеппо, в ходе которой выдан свежий хлеб общим весом в одну тонну. Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор также была доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 60 сирийцам, в том числе 12 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 135 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор – 270 человек.

* «Ахрар Аш-Шам», «Джейш Аль-Ислам», «Фейлак Ар-Рахман» - организации, запрещенные в РФ.