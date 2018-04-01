Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова

Один из наиболее ярких и самобытных военачальников Первой мировой войны, Брусилов был офицером - потомственным. Его отец, Алексей Николаевич, майором участвовал в Бородинском сражении, был ранен, дошел до Парижа, после чего дослужился до генеральских чинов, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Владимир Афанасьев.

Поручиком приобрел боевой опыт во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Являясь адъютантом драгунского полка, на котором лежала ответственность за штабные и хозяйственные дела, он успешно справлялся не только со своими прямыми обязанностями. Брусилов неоднократно принимал участие в боевых вылазках, командование отмечало его инициативу и личное мужество. За боевые отличия он был удостоен трех боевых орденов и досрочного производства в штабс-капитаны.

В 1881 году Алексей Алексеевич поступил в только что открывшуюся в Петербурге Офицерскую кавалерийскую школу, которую окончил блестяще, за примерную учебу был произведен в ротмистры и оставлен в постоянном составе школы. Он проходил службу в школе на различных должностях, а с 1902 года стал ее начальником. Читать далее…