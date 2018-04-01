Американский генерал рассказал о стратегии США по борьбе с ИГИЛ*

Стратегия США по борьбе с ИГИЛ* (запрещена в РФ), помимо непосредственного присутствия в Сирии и Ираке, также предусматривает и посильную помощь в борьбе другим странам. Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США Роберт Неллер.

Генерал признал, что у США недостаточно возможностей для ведения самостоятельной борьбы с террористами, и отметил, что стратегия предусматривает создание союзов с другими странами. США обладают достаточными возможностями, чтобы помогать другим государствам эффективнее бороться с терроризмом, передают его слова РИА Новости.

«Мир большой, поэтому в Стратегии нацбезопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств… Мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности», — заявил генерал Неллер.

Между тем, напомним, ранее президент США Дональд Трамп приписал победу над ИГИЛ* Соединенным Штатам Америки. Он заявил о победе в Сирии и победе в Ираке, и о преследовании террористов на всех территориях, на которые они распространяются.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.