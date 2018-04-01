Тулеев самостоятельно оценил свое решение об отставке

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал прошение об отставке по собственному желанию. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил кемеровчан за все.

Вместе с тем, он дал оценку своему решению.

«Я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя это правильным, осознанным, единственно верным решением», - сообщил он.

Тулеев также отметил, что с таким тяжелейшим грузом «работать на посту губернатора нельзя».

Исполнять обязанности губернатора теперь будет первый заместитель Тулеева, согласно Уставу области.