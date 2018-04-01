Тулеев самостоятельно оценил свое решение об отставке
Губернаторский срок Тулеева истекал только в 2020 году, однако он решил подать в отставку досрочно по собственному желанию.
Видео: пресс-служба АКО
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал прошение об отставке по собственному желанию. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил кемеровчан за все.
Вместе с тем, он дал оценку своему решению.
«Я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя это правильным, осознанным, единственно верным решением», - сообщил он.
Тулеев также отметил, что с таким тяжелейшим грузом «работать на посту губернатора нельзя».
Исполнять обязанности губернатора теперь будет первый заместитель Тулеева, согласно Уставу области.