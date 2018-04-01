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«Новичок», да не тот: каким веществом на самом деле могли отравиться Скрипали

Дмитрий Сергеев
10:03 01.04.2018
Британская сторона так и не представила убедительных доказательств причастности России к инциденту с отравлением шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Новичок», да не тот: каким веществом на самом деле могли отравиться Скрипали
Фото: Andrew Parsons / Ben Stevens / I-Images / ZUMAPRESS.com / ukr.media / Globallookpress

Подготовленные Лондоном и продемонстрированные на днях дипломатам ряда стран материалы по «делу Скрипаля», больше напоминают презентацию учащихся средней школы по курсу информатики. Ничего конкретного, ничего даже отдаленно напоминающего доказательства - лишь набор глупых штампов, щедро сдобренных русофобским настроем.

Версии лжи

Между тем российские эксперты готовы представить действительно весомую аргументацию по этому скандальному делу. В частности, в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» такие обоснования представил научный руководитель лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России, доктор химических наук, профессор Игорь Рыбальченко. По его словам, вещество, называемое британской стороной «Новичком», (местом его создания Лондон упорно называет Россию), которым якобы были отравлены Скрипали, на самом деле могло быть произведено в любой другой стране мира.

«У меня имеется распечатка странички в спектральной библиотеке Национального центра стандартов США, где приведен масс-спектр этого вещества в графическом виде и приведена его формула, - подчеркивает Игорь Рыбальченко. - Это вещество, несомненно, исследовалось Западом, поскольку приведенные спектральные данные невозможно получить, не имея самого вещества. А если имеется это вещество, значит методика его синтеза освоена и, следовательно, его можно наработать в большем количестве, чем это необходимо для спектральных исследований. Отмечу, что синтезировано это вещество было уже в середине 1990-х годов».

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По информации российского эксперта, в базу данных «Новичок» представил сотрудник Центра химических и биологических исследований Министерства обороны США Дэннис Рорбуф.

«Этот Центр базируется в Эджвуде, штат Мэриленд и имеет мощную аналитическую лабораторию, - подчеркивает Игорь Рыбальченко. – Отмечу, что американцы должны были вместе с нами уничтожить химическое оружие, однако они с этим тянут, все время переносят сроки, мотивируя это тем, что им необходимо построить предприятия. Пока собираются уничтожить только к 2023 году... Вообще, то, что в Солсбери применили "Новичок", всем известно только со слов премьер-министра Терезы Мэй, - обращает внимание профессор Рыбальченко. – Никаких подтверждений этому тезису не представлено. Между тем имеется книга бывшего советского химика Вила Мирзаянова, эмигрировавшего в свое время в США, который представил формулу, токсические свойства, изложил все достаточно подробно. Согласно его сведениям, если бы действительно было применено названное вещество, то поражения были иными. Конечно, я не исключаю, что дело, возможно, в небольшой дозе. Однако, у нас нет никаких данных - где произошло отравление, при каких обстоятельствах. Версий выдвинуто уже немало: букет цветов, чемодан, ресторан, сейчас вот говорят о какой-то ручке двери. Если речь идет о ручке, то вещество могло быть применено в виде мази. Однако, точно также может действовать и другое вещество, со схожими свойствами».  

Три раза в день после еды

Обращают на себя внимание и нестыковки с симптоматикой последствий применения вещества. Как известно со слов свидетелей, мужчина и женщина сидели на скамейке, находясь в прострации, как будто под воздействием наркотиков: мужчина смотрел в небо и двигал руками, после чего потерял сознание. Между тем фосфорорганические боевые вещества, к которым относится А234 (тот самый «Новичок», как его упорно называют британские «специалисты»), напротив, действуют мгновенно, вызывают сильнейшее удушье и одышку, резкий цианоз, возбуждение, при котором едва ли можно спокойно сидеть на скамейке, многократные судороги и неминуемую смерть в ближайшее время.

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Более того, британскими СМИ утверждалось, что воздействию отравляющего вещества подвергся полицейский, прибывший на место инцидента. Между тем всего через три недели его благополучно выписали из клиники. Как считает Игорь Рыбальченко, если бы этот страж порядка также подвергся воздействию А234, то он вряд ли отделался непродолжительным пребыванием в госпитале. А на сегодня уже известно, что с последствиями отравления успешно справилась и Юлия Скрипаль: в прессе прошла информация, что она уже может самостоятельно принимать пищу.

«Самое главное, что данное вещество может быть получено в любой из аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия лабораторий,  - еще раз подчеркивает Игорь Рыбальченко. - Таких лабораторий в мире насчитывается около двух десятков».

Транспортировка же «Новичка» не представляет сложности, причем, любым видом транспорта, правда с соблюдением необходимых мер безопасности. Кстати,  ОЗХО утверждает, что класс нервно-паралитических химических агентов, классифицированных британской стороной как «Новичок», не значится в числе списочных химикатов в приложении к Конвенции о запрещении химического оружия.

«Если британцы заявляют о своей уверенности в отравлении Скрипалей именно таким классом веществ, то выходит, что оно у них есть, - считает профессор Рыбальченко. – Кроме того, определить вещество быстро можно только, если имеется образец в базе данных.

Как подчеркивает научный руководитель лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России, если Британия сделала это так стремительно, то, значит, эталонные спектральные данные у нее имелись, либо даже был сам образец вещества.

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«Только в этом случае можно так скоро выдать версию о характере примененного вещества», - отмечает Игорь Рыбальченко.

Выраженные симптомы русофобии

К слову, глава британского центра исследования отравляющих веществ в Портон Дауне Гэри Эйткенхед уже признался, что небольшие объемы токсичных веществ в этом учреждении производились -  якобы в защитных целях. По совпадению эту лабораторию и Солсбери разделяют всего 13 километров.

«Никаких доказательств причастности именно России к этому инциденту нет, - подчеркивает Игорь Рыбальченко. - Ни у кого нет никаких сложностей синтезировать это вещество, материалы с результатами исследований этих веществ находятся в открытом доступе, а продукты для синтеза можно приобрести в любой специализированной торговой сети».

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Как считают эксперты, синтез «Новичка» вполне мог производиться в США, а оттуда по линии «союзнического партнерства» попасть в Туманный Альбион. В целом развеять все сомнения могло бы детальное расследование, однако Британия отказывается даже представить образцы химических веществ, предположительно, использованных при отравлении Скрипалей. По мнению некоторых аналитиков, Лондон может быть не заинтересован в таком расследовании еще и потому, что оно раскроет не самую благожелательную деятельность секретных химических лабораторий, расположенных на острове. То, что Британия решила максимально запутать следы, говорит и факт передачи документов в ОЗХО (эта процедура предписана правилами организации как раз для данных ситуаций) с опозданием на 10 дней. Как отмечает профессор Игорь Рыбальченко, «это не дает гарантий, что инспекторы ОЗХО получат действительно объективные материалы дела». Следовательно, основной версией пока останется та, что была представлена британской стороной в виде «веселых картинок» в примитивной презентации для дипломатических работников.  

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