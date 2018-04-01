Сталлоне навестил своего лучшего друга Шварценеггера после операции

Сильвестр Сталлоне посетил Арнольда Шварценеггера после операции на открытом сердце. «Слай» не беспокоится о здоровье лучшего друга, потому что по его словам, «Терминатор» вернется еще более сильным, чем когда-либо. Об этом сообщает TMZ.

Среди вопросов, заданных Сталлоне, был и о том, бросит ли Арнольд курить сигары после операции.

«Есть вещи, от которых невозможно отказаться. Это — курить сигары и дышать», — с улыбкой ответил актер.

Репортер также похвалил физическую форму Сталлоне и поинтересовался, не хочет ли он помочь Арнольду поскорее «вернуться в строй» советами по физическим упражнениям. Сильвестр со смехом ответил, что давать советы семикратному победителю международных соревнований по культуризму «Мистер Олимпия» — не его прерогатива.

Напомним, ранее сообщалось, что 70-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер был доставлен в больницу в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана. Операция должна была пройти быстро, но в процессе врачи столкнулись с осложнениями и пришлось проводить операцию на открытом сердце. Вернувшись в сознание, первое, что сказал актер, было: «I’m Back!» (прим. — «Я вернулся!») — отсылка к легендарной фразе Терминатора из одноименного фильма: «I’ll be back!».