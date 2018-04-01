Я сделал все, что мог: Тулеев извинился и поклонился перед кемеровчанами

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал прошение об отставке по собственному желанию. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил кемеровчан за все и извинился перед ними.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших. Постарался решить вопросы по оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Ну надо же дальше жить, чтобы хранить память», - сообщил Тулеев.

Он также отметил, что в настоящее время правоохранительные органы РФ разбираются в причинах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека.

Тулеев также поблагодарил кемеровчан за то, что они «всегда были рядом, в горе и радости», после чего поклонился.

«Мы вместе с вами прошли очень большой жизненный путь. Я вам безмерно благодарен. Могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересам нашей страны - России, и нашей области», - отметил он.

После этого Тулеев сообщил, что решение об отставке является для него «единственно верным решением».

«Я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя это правильным, осознанным, единственно верным решением».

Тулеев также отметил, что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора «нельзя».