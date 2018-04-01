Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в региональной администрации.

«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», - цитирует сообщение РИА Новости.

Тулеев пришел в политику в конце 1980-х. В настоящий момент ему 73 года. Он возглавил Кемеровскую область в 1997 году, при этом четыре раза переизбирался главой региона. Его полномочия на губернаторском сроке истекали в 2020 году.

Исполнять обязанности губернатора теперь будет первый заместитель Тулеева, согласно Уставу области.

Ранее Тулеев сместил с должностей своего заместителя, а также начальника департамента внутренней политики.