Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку
Полномочия Тулеева на губернаторском сроке истекали в 2020 году.
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в региональной администрации.
«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», - цитирует сообщение РИА Новости.
Тулеев пришел в политику в конце 1980-х. В настоящий момент ему 73 года. Он возглавил Кемеровскую область в 1997 году, при этом четыре раза переизбирался главой региона. Его полномочия на губернаторском сроке истекали в 2020 году.
Исполнять обязанности губернатора теперь будет первый заместитель Тулеева, согласно Уставу области.
Ранее Тулеев сместил с должностей своего заместителя, а также начальника департамента внутренней политики.