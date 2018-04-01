В России исчезла еще одна профессия

Официально в России перестала существовать профессия стенографиста. Приказ о ликвидации данной специальности подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Уточняется, что были упразднены должности «Секретарь-стенографистка», «Заведующая машинописным бюро» и «Стенографистка». Они также были исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, а также других служащих.

Ликвидация данной профессии была произведена в связи с ее невостребованностью.

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