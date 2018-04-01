«Дело Скрипаля» это лишь предлог для давно задуманных провокаций в отношении РФ – посол России в США

События в Великобритании являются лишь предлогом для осуществления давно задуманной провокации против РФ. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

Вместе с тем Антонов отметил, что эти провокации готовились на протяжении более трех недель.

«События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди – это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента», - цитирует его слова РИА Новости.

Отравление британского шпиона Сергея Скрипаля произошло 4 марта в Солсбери. Великобритания обвиняет Россию якобы в «причастности» к инциденту. Однако Москва неоднократно отрицала данные обвинения и требовала предоставить подтверждения таким заявлениям.

Ранее МИД России опубликовал список вопросов по «делу Скрипаля».