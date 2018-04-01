Самолет спецотряда «Россия» забрал российских дипломатов из Нью-Йорка и вылетел в Москву

Второй самолет СЛО «Россия» с российскими дипломатами, который ранее вылетел из Вашингтона, забрал еще 14 семей граждан РФ в Нью-Йорке и вылетел в Москву.

Как сообщает портала Flightradar 24, лайнер Ил-96-300 вылетел из аэропорта «Джона Кеннеди» в 20.51 по местному времени (03.51 мск). Ожидается, что оба российских воздушных судна прибудут в московский аэропорт «Внуково».

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что второй борт специального летного отряда «Россия» с высланными из США российскими дипломатами и членами их семей вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне.

Воздушное судно совершило промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы там забрать двух работников генерального консульства и 12 сотрудников российского постоянного представительства с их семьями.

Всего в РФ вернутся 60 членов российской дипмиссии, а с учетом их семей США покинут более 170 россиян. Дипломатов вывозят двумя самолетами СЛО «Россия», который обслуживает первых лиц страны и МИД.