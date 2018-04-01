Корейские ученые научились удаленно управлять мышами

Корейские ученые использовали оптогенетику, а также методики изучения работы нервных клеток, которые основаны на внедрении в их мембраны специальных каналов, реагирующих на возбуждение светом. В результате эксперимента, научные сотрудники смогли получить «пульт управления» мышиным мозгом.

Как сообщает Nature Neuroscience, импланты позволяют контролировать даже инстинкты грызунов.

Оптоволокно передает свет под череп мышей, благодаря чему активируются нейроны, которые отвечают за конкретные действия. Управление грызунами происходит при помощи компьютера.