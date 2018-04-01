Путин и Медведев поздравили народного артиста Александра Збруева с 80-летием

Президент России Владимир Путин и российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актера театра и кино Александра Збруева с 80-летием.

«Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей», — говорится в поздравительной телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем поздравлении отметил профессионализм Александра Збруева.

«Какую бы роль Вы ни играли, это всегда яркое перевоплощение, виртуозная импровизация, элегантность и обаяние», — говорится в телеграмме.

Глава кабинета министров России отметил, что «поэтому зрители всегда ждут Ваших новых работ, ходят в театр “на Збруева”», желая опять встретиться с любимым артистом и подарить ему цветы и бурные овации.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и худрука Государственного театра пародий Владимира Винокура с 70-летием, отметив его яркий талант.