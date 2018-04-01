Запад хочет не допустить проведения ЧМ-2018 в России - Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова считает, что главная цель некоторых стран Запада - не допустить проведения футбольного чемпионата мира в России.

«Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение "трава не расти" - вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России», - сказала Захарова в эфире «Пятого канала», отвечая на вопрос, не может ли Россия столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения чемпионата мира по футболу.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что для Запада «все методы хороши».

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории РФ пройдет с 14 июня по 15 июля текущего года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

На этой неделе ряд европейских стран, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Лондон обвинил Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь РФ категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.