Россиян предупредили о росте антироссийских настроений в Великобритании

Российское посольство в Лондоне предупредило о росте антироссийских настроений в Великобритании и призвало граждан РФ взвешивать целесообразность поездок в Соединенное Королевство.

«Существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Российско-британские отношения обострились после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Лондон обвинил Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь РФ категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.