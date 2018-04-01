Второй самолет с покидающими США российскими дипломатами вылетел в Москву

Второй борт СЛО «Россия» с высланными из Соединенных Штатов российскими дипломатами и членами их семей вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне.

Всего в РФ вернутся 60 членов российской дипмиссии, а с учетом их семей США покинут более 170 граждан России. Дипломатов вывозят двумя самолетами специального летного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц страны и Министерство иностранных дел.

Один борт летит напрямую в российскую столицу, второе воздушное судно делает промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы там забрать двух работников генерального консульства и 12 сотрудников российского постоянного представительства с их семьями.