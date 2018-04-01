Нетаньяху похвалил израильских военных после столкновений на границе сектора Газа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху похвалил военнослужащих армии Израиля после столкновений на границе с сектором Газа.

«Честь и хвала нашим солдатам, охраняющим границы государства и дающим возможность гражданам Израиля спокойно отмечать праздник (начавшийся накануне иудейский праздник Песах – ред.)», — заявил Нетаньяху.

По словам премьера, израильские войска признают применение огнестрельного оружия в отношении наиболее агрессивных участников многотысячной протестной акции. Нетаньяху объяснил действия военных необходимостью защиты госграницы и возложил ответственность за случившееся на исламистские власти анклава.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили неизбирательное применение силы против гражданского населения в секторе Газа. Вместе с тем Россия призвала Израиль и Палестину воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, а также к ухудшению ситуации в регионе.

В пятницу 30 марта началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая. Во время столкновений с армией Израиля вдоль границы сектора Газа погибли не менее 17 палестинцев, около 1,5 тысячи получили ранения.