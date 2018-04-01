СБУ закрыла въезд на Украину высланным из США российским дипломатам

СБУ закрыла въезд на территорию Украины для 60 российских дипломатов, которых США выслали из страны.

«Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из ООН в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН. В ответ российская сторона объявила о высылке аналогичного числа американских дипломатов, а также объявила о закрытии генконсульство США в Санкт-Петербурге.