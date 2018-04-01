Lada 4x4 заняла первое место в рейтинге продаж «АвтоВАЗа» за рубежом

В 2017 году за рубежом было продано 5,7 тыс. автомобилей LADA 4х4. Наибольшую популярность транспортное средство получило в Европе, где машину называют «родоначальником легких внедорожников».

Как сообщает «Автостат», второе место по популярности заграницей среди всего модельного ряда «АвтоВАЗа» занимает Vesta. За прошлый года она была продана в количестве 2,2 тыс. экземпляров.

Третью позицию в рейтинге популярных российских автомобилей среди иностранных граждан заняла модель LADA Kalina, которая пользуется спросом в Венгрии, Чехии, Германии и Австрии.

Также популярностью за рубежом пользуются LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, которые в Европе пока можно приобрести лишь по предварительному заказу.