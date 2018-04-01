Путин поздравил Владимира Винокура с 70-летием
Президент России пожелал артисту здоровья и отметил его яркий таллант.
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress
Российский лидер Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и худрука Государственного театра пародий Владимира Винокура с 70-летием, отметив его яркий талант.
«Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца. И потому всегда окружены многочисленными поклонниками, верными и преданными друзьями»,- говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России пожелал артисту здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с днем рождения первую женщину-космонавта Валентину Терешкову.