Путин поздравил Владимира Винокура с 70-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и худрука Государственного театра пародий Владимира Винокура с 70-летием, отметив его яркий талант.

«Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца. И потому всегда окружены многочисленными поклонниками, верными и преданными друзьями»,- говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.