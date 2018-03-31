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Латвия намерена информировать НАТО и ОБСЕ о запланированных РФ пусках ракет над Балтикой – СМИ

Роман Захаров
23:37 31.03.2018
В латвийском внешнеполитическом ведомстве считают, что Россия ракетными испытаниями над Балтийским морем не нарушает международных обязательств.
Латвия намерена информировать НАТО и ОБСЕ о запланированных РФ пусках ракет над Балтикой – СМИ
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Министерство иностранных дел Латвии дало поручение представителям страны информировать НАТО и ОБСЕ о планируемых российской стороной ракетных испытаниях, чтобы обсудить этот вопрос внутри организаций.

Как рассказал интернет-порталу mixnews.lv пресс-секретарь латвийского МИД Гинтс Егерманис, Россия ракетными испытаниями над Балтийским морем не нарушает международных обязательств, однако, по словам Егерманиса, способ, которым РФ реализует свои планы, создает напряженность в регионе Балтийского моря.

«В настоящее время преждевременно судить, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не предоставила исчерпывающей информации об учениях - она объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где ранее это не делалось», - заявил представитель МИД Латвии.

Егерманис добавил, что в связи с этим «у всех окружающих стран возникают вопросы».

«МИД поручил представителям Латвии проинформировать об этом НАТО и ОБСЕ», - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал латвийскую сторону, что морские силы РФ проведут тренировочные запуски ракет над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море с 4 по 6 апреля этого года. По просьбе России латвийское Агентство гражданской авиации приняло решение о закрытии воздушного сообщения в данной зоне.

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