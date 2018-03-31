Семь пешеходных переходов через МЦК построят до 2020 года – Собянин

Через Московское центральное кольцо (МЦК) до 2020 года будет построено семь пешеходных переходов. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Скоро начнем строить пешеходный переход через #МЦК, который соединит Старокоптевский пер. и Михалковскую ул. До 2020 года построим еще 6 переходов в районе 2-го Красногвардейского пр., Шелепихинского тупика, ж/д платформы "Тестовская", ул. Врубеля, пр. Мира и пр. Подбельского», - написал мэр Москвы в Twitter.

В 2018 году на 19 станциях МЦК будут установлены аппараты, в которых пассажиры смогут приобрести еду и аптечные товары.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах и планах по каршерингу в Москве.