Пилот самолета поцеловал землю после жесткой посадки

Во Флориде пилот самолета поцеловал землю после того, как совершил жесткую посадку. Об этом сообщает Sun Sentinel.

Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс. Пилот-инструктор летной школы Wayman Aviation проводил тренировочный полет с учеником. Как пишет издание, при посадке у самолета не вышли шасси.

В результате самолет «сел на брюхо» и тормозил носовой частью. После того, как члены экипажа вышли, пилот встал на колени и поцеловал землю. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.