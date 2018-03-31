Свадьба принца Гарри влетит королевской семье в копеечку

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл обойдется в 45 миллионов долларов. Об этом пишет таблоид Page Six со ссылкой на компанию по организации свадеб. Причем непосредственно на свадьбу – платье Меган, цветы, еду и напитки - будет потрачено всего 1,4 миллиона. А большая часть затрат уйдет на обеспечение безопасности.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II официально разрешила принцу Гарри жениться на Маркл. У невесты - афроамериканские корни по матери, но по отцу она в 17-м колене родственница своего жениха.

Свадьба, назначенная на 19 мая 2018 года, состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.