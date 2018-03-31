РФ обеспокоена сообщениями об издевательствах над Ярошенко в США

Посольство РФ требует от властей США прекратить нарушение прав российского летчика Константина Ярошенко и обеспечить соответствующие международным стандартам условия его содержания. Ведомство обеспокоено сообщениями об издевательствах над ним в американской тюрьме.

«Крайнее беспокойство вызывает поступившая информация об издевательствах над Константином Ярошенко, находящемся в заключении в американской тюрьме», - приводит РИА Новости текст заявления посольства.

Константин Ярошенко был приговорен в 2011 году американским судом к 20 годам заключения по обвинению в контрабанде крупной партии наркотиков в США.