Более полутора тысяч полуголых лыжников спустились с горы в Сочи

В Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» около 1,8 тыс. лыжников и сноубордистов спустились с горы в ярких купальных костюмах.

Эта ежегодная акция, которая уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса, состоялась в рамках фестиваля BoogelWoogel. В этом году спортсмены хотят поставить новый рекорд. Получилось это или нет - станет известно по итогам фестиваля.

В ходе сегодняшнего мероприятия спортсменов ждали необычные соревнования - цилиндрический теннис, бамперболл, шахбокс. Завтра гости карнавала примут участие в акции «Передай привет в космос». Участники выстроятся в шахматную доску и, следуя подсказкам мобильного приложения, образуют большой экран с посланием, который можно увидеть из космоса.

BoogelWoogel объединяет участников из Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа, Волгограда, Владивостока, Таллина, Киева.