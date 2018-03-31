Россия поставила под сомнение объяснение Лондона о причинах обыска в Хитроу

Объяснения МВД Великобритании о причинах досмотра самолета «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу в пятницу вызывают сомнения относительно реальных намерений британских пограничников. Об этом говорится в официальном заявлении посольства РФ в Лондоне, которое цитирует РИА Новости.

«Это явная попытка отвлечь внимание от провокационных действий британских сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обыскать самолет без присутствия командира экипажа в нарушение существующих правил… Это официальное объяснение только усугубляет наши сомнения в отношении реальных намерений группы (пограничников), которая пыталась провести незаконный обыск», — говорится в заявлении посольства.

Ранее сообщалось, что замглавы внешнеполитического ведомства Великобритании Бен Уоллас заявил, что досмотр производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия, наркотиков или запрещенных веществ.