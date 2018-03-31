Cуд арестовал брата совладельца группы «Сумма» Магомедова

Суд в Москве арестовал брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова - Магомеда, подозреваемого в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», - сказала судья.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.