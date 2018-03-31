Первая группа российских дипломатов покинула здание посольства России

Первая группа из числа российских дипломатов, объявленных «персонами нон-грата», покинула здание посольства РФ и направилась в аэропорт Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России отметили активизацию провокационных действий против российских дипломатов на территории США.

26 марта США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.