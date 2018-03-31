Москва направила Парижу ноту по делу Скрипалей

Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноту со списком из десяти вопросов по делу Скрипалей. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«Посольство РФ в Париже направило внешнеполитическому ведомству Франции ноту со списком вопросов к французской стороне по сфабрикованному против России делу Скрипалей», - говорится в сообщении.

Москву интересует, «на каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери», а также «направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери».

Также в списке вопросов – «какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества».