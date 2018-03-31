Кемеровчанам, спасавшим людей из «Зимней вишни», вручены награды

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил жителей Кемерова, принимавших участие в спасении людей из горящего торгового центра «Зимняя вишня». Об этом сообщает официальный сайт СК России.

«Бастрыкин в ходе визита в Кемерово отдельно встретился с людьми, которые в экстремальной ситуации не растерялись и, рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм, сами того не осознавая», - говорится в сообщении.

Ведомственные медали СК РФ вручены работнику одного из залов третьего этажа Александру Калачеву, курсанту кадетского училища Дмитрию Полухину, сотруднику обувного магазина Фарзону Салимову и аниматору детской игровой комнаты Кристине Никитиной.

Бастрыкин подчеркнул, что эти награды боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.

Пожар в Кемерово унес жизни 64 человек, из которых 41 - дети. В настоящее время сотрудники МЧС и Росгвардии проводят проверку всех торговых и торгово-развлекательных центров в России.