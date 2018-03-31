Со здания генконсульства США в Санкт-Петербурге снят американский флаг

Последний день марта стал днем, когда американские дипломаты должны покинуть генконсульство США в северной столице, сообщает РИА Новости. 29 марта МИД РФ объявил о закрытии консульства.

Решение стало частью зеркальных ответных мер в отношении США, подключившихся к дипломатическомц демаршу против России. Власти США объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле и высылке из страны 60 российских дипломатов в рамках «дела Скрипаля», раздутого Великобританией.

Исходя из принципа взаимности, Москва объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Их деятельность признана несовместимой с дипломатическим статусом. Покинуть Россию им надлежит до 5 апреля.