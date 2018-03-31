Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе арестов

Посольство России в Лондоне рекомендует гражданам взвесить целесообразность поездок в Британию из-за угрозы «задержания или ареста». Также посольство предупреждает о возможном росте антироссийских настроений, преследованиях и беспокоящих действиях в отношении россиян в Британии.

«Рекомендуем гражданам заблаговременно прибывать в пункты въезда/выезда с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов», -говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В дипмиссии обращают внимание на то, что в поездках в эту страну рекомендуется следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций. В случае возникновения подобных ситуаций ведомство рекомендует россиянам фиксировать все происходящее на фото и видео.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку и заговорила. Однако ее отец по-прежнему находится в стабильном критическом состоянии. Великобритания и ряд стран считают, что к отравлению причастна Россия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили с помощью боевого нервно-паралитического вещества «Новичок», якобы разработанного в России. Москва эту позицию категорически отрицает.