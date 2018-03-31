МИД России опубликовал список вопросов по «делу Скрипаля»

В субботу посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с вопросами по «делу Скрипаля». Соответствующее заявление опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.Российская сторона хочет получить ответы на следующие вопросы:

1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?

2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?

3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?

4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?

5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?

6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?

7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?

8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?

9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?

10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?

11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?

13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?

14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным нервно-паралитическим газом, в инциденте обвинили Россию. «Дело Скрипаля» спровоцировало ожесточенную дипломатическую войну, в которой, помимо Великобритании и США, приняли участие Канада, Украина и 20 стран Евросоюза. Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя, ее состояние оценивается как стабильное, она может говорить. Ее отец все еще без сознания.