Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова до 30 мая

Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает РИА Новости.

Зиявудин Магомедов вину полностью отрицает. Он заявил, что готов «собрать всю сумму причиненного ущерба»" в качестве залога. Сумма залога в 2,5 миллиарда рублей является рекордной в истории российской судебной практики. Тем не менее суд посчитал, что, оставаясь на свободе, Зиявудин Магомедов может навредить ходу следствия. В частности, связаться с двумя подельниками, которые, по данным следствия, скрываются в Арабских Эмиратах.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», — сказала судья Мария Сизинцева.

Ранее стало известно, что следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а арестованного ранее Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.