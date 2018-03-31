Суд в Москве арестовал главу компании «Интерк» группы «Сумма» Максидова по подозрению в хищении 670 миллионов рублей. Его задержали вместе с владельцами группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе судебного заседания следователь попросил арестовать подозреваемого.

«Основная часть похищенных денег находится за рубежом. Хищение произошло при строительстве и было похищено более 668 миллионов 950 тысяч рублей», - отметил следователь.

Следователь отметил, что Максидов не сотрудничает со следствием. По его словам, арест нужен для того, чтобы он никак не повлиял на свидетелей.