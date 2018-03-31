Армия Сирии освободила все города восточной Гуты – командование САР

Правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил освободили от террористов все населенные пункты в Восточной Гуте в пригороде Дамаска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление командования Сирийской армии.

«После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооруженными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад проехал по освобожденной Восточной Гуте на автомобиле.

Также командование армии САР заявило, что сирийская армия впервые за семь лет разблокировала главную автомагистраль Дамаска.