Пожар в высотке на Ленинградском шоссе потушен

Сотрудники пожарной охраны за считанные минуты справились с пожаром в квартире на 29-м этаже 35-этажного жилого дома на Ленинградском шоссе, 108.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения с вышерасположенных этажей были спасены 15 человек, из них 2 детей.

Сведений о пострадавших не поступало. Причина возгорания устанавливается.