Прах Стивена Хокинга захоронят в пантеоне Вестминстерского аббатства

В Англии простились со Стивеном Хокингом. Под аплодисменты сотен жителей Кембриджа гроб с телом гениального физика внесли в церковь святой Марии.

Церемония проходила в закрытом режиме, так решила семья Стивена Хокинга. Приглашены 500 человек - это близкие, друзья и коллеги выдающегося ученого. Среди них Эдди Редмэйн, сыгравший физика в фильме «Вселенная Стивена Хокинга».

После прощания тело ученого кремируют, а прах будет погребен в пантеоне Вестминстерского аббатства в Лондоне, рядом с могилами великих Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта. Ему было 76 лет.