Фигурантов уголовного дела по группе «Сумма» обвиняют по трем статьям

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

По версии следствия, подозреваемые причастны к хищению крупной суммы, выделенной на строительство стадиона «Балтийская арена» в Калининграде.