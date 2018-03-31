Основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди похоронили в закрытом гробу. Похороны бизнесмена проходили на Троекуровском кладбище в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на похоронах присутствовали только родные и близкие.

Ранее сообщалось, что известный бизнесмен, основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди умер в возрасте 62 лет. Официальная причина смерти не разглашалась.